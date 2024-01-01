Nepal rupisinden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile NPR → BDT çevirin

1.000 npr
825,26 bdt

1.00000 NPR = 0.82525 BDT

15:42 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855581.076589.37041.45291.652210.9475218.3728
1 GBP1.168811.25825104.4591.69821.931161.1074621.4748
1 USD0.928950.794755183.01941.349651.53480.8801517.0672
1 INR0.01118940.009573120.012045410.0162570.01848730.01060170.205581

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nepal rupisinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nepal rupisi için en iyi döviz çiftleri

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Bangladeş Takası
1 NPR0.82525 BDT
5 NPR4.12627 BDT
10 NPR8.25255 BDT
20 NPR16.50510 BDT
50 NPR41.26275 BDT
100 NPR82.52550 BDT
250 NPR206.31375 BDT
500 NPR412.62750 BDT
1000 NPR825.25500 BDT
2000 NPR1650.51000 BDT
5000 NPR4126.27500 BDT
10000 NPR8252.55000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Nepal Rupisi
1 BDT1.21175 NPR
5 BDT6.05875 NPR
10 BDT12.11750 NPR
20 BDT24.23500 NPR
50 BDT60.58750 NPR
100 BDT121.17500 NPR
250 BDT302.93750 NPR
500 BDT605.87500 NPR
1000 BDT1211.75000 NPR
2000 BDT2423.50000 NPR
5000 BDT6058.75000 NPR
10000 BDT12117.50000 NPR