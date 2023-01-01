متكال موزمبيقي إلى ريال عماني

تحويل MZN إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mzn
٦٫٠٣٧ omr

1.00000 MZN = 0.00604 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:10 UTC
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MZN إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436781.661890.9645518.3636
1GBP1.15311.22915102.1761.656531.916061.1121321.1721
1USD0.9380.81357183.1271.34771.558850.9047517.225
1INR0.01128390.009787080.012029810.01621250.01875260.01088390.207213

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / الريال العماني
1 MZN0.00604 OMR
5 MZN0.03018 OMR
10 MZN0.06037 OMR
20 MZN0.12074 OMR
50 MZN0.30185 OMR
100 MZN0.60370 OMR
250 MZN1.50924 OMR
500 MZN3.01849 OMR
1000 MZN6.03697 OMR
2000 MZN12.07394 OMR
5000 MZN30.18485 OMR
10000 MZN60.36970 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / ميثامبيكان
1 OMR165.64600 MZN
5 OMR828.23000 MZN
10 OMR1656.46000 MZN
20 OMR3312.92000 MZN
50 OMR8282.30000 MZN
100 OMR16564.60000 MZN
250 OMR41411.50000 MZN
500 OMR82823.00000 MZN
1000 OMR165646.00000 MZN
2000 OMR331292.00000 MZN
5000 OMR828230.00000 MZN
10000 OMR1656460.00000 MZN