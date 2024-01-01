20 متكال موزمبيقي إلى ريال عماني

تحويل MZN إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

20 mzn
0.120 omr

1.00000 MZN = 0.00601 OMR

Mid-market exchange rate at 23:03
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856441.0842589.82691.470191.66130.95781518.443
1 GBP1.1676211.26605104.8881.71671.939861.1183721.5354
1 USD0.92230.789858182.8471.355951.532210.8833517.0099
1 INR0.01113250.009533940.012070410.01636690.01849450.01066240.205317

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / الريال العماني
1 MZN0.00601 OMR
5 MZN0.03005 OMR
10 MZN0.06010 OMR
20 MZN0.12020 OMR
50 MZN0.30051 OMR
100 MZN0.60101 OMR
250 MZN1.50253 OMR
500 MZN3.00507 OMR
1000 MZN6.01013 OMR
2000 MZN12.02026 OMR
5000 MZN30.05065 OMR
10000 MZN60.10130 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / ميثامبيكان
1 OMR166.38600 MZN
5 OMR831.93000 MZN
10 OMR1663.86000 MZN
20 OMR3327.72000 MZN
50 OMR8319.30000 MZN
100 OMR16638.60000 MZN
250 OMR41596.50000 MZN
500 OMR83193.00000 MZN
1000 OMR166386.00000 MZN
2000 OMR332772.00000 MZN
5000 OMR831930.00000 MZN
10000 OMR1663860.00000 MZN