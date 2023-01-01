كواشا ملاوية إلى روبية موريشية

تحويل MWK إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mwk
41.22 mur

1.00000 MWK = 0.04122 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 19:22 UTC
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MWK إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MWK → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.066288.631.436761.661650.964518.3617
1GBP1.1529411.22925102.1841.656481.915761.1120121.1697
1USD0.93790.813504183.1271.347551.558480.904617.2216
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621070.01874820.01088210.207172

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwacha

MWK إلى USD

MWK إلى EUR

MWK إلى AUD

MWK إلى CAD

MWK إلى SGD

MWK إلى GBP

MWK إلى INR

MWK إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / Mauritian Rupee
1 MWK0.04122 MUR
5 MWK0.20609 MUR
10 MWK0.41219 MUR
20 MWK0.82438 MUR
50 MWK2.06095 MUR
100 MWK4.12189 MUR
250 MWK10.30473 MUR
500 MWK20.60945 MUR
1000 MWK41.21890 MUR
2000 MWK82.43780 MUR
5000 MWK206.09450 MUR
10000 MWK412.18900 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Malawian Kwacha
1 MUR24.26070 MWK
5 MUR121.30350 MWK
10 MUR242.60700 MWK
20 MUR485.21400 MWK
50 MUR1213.03500 MWK
100 MUR2426.07000 MWK
250 MUR6065.17500 MWK
500 MUR12130.35000 MWK
1000 MUR24260.70000 MWK
2000 MUR48521.40000 MWK
5000 MUR121303.50000 MWK
10000 MUR242607.00000 MWK