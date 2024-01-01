5 كواشا ملاوية إلى روبية موريشية

تحويل MWK إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

5 mwk
0.14 mur

1.00000 MWK = 0.02755 MUR

Mid-market exchange rate at 21:55
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أعلى العملات

 USDEURAUDCADSGDGBPINRZAR
1 USD10.922551.533151.355451.34390.79029582.845819.114
1 EUR1.083911.661791.469171.456650.85652589.796620.7177
1 AUD0.652250.60176210.8840920.8765590.5154754.036212.4671
1 CAD0.7377620.6806551.131110.9914790.5830561.120514.1016

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwachas

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / Mauritian Rupee
1 MWK0.02755 MUR
5 MWK0.13777 MUR
10 MWK0.27555 MUR
20 MWK0.55110 MUR
50 MWK1.37774 MUR
100 MWK2.75548 MUR
250 MWK6.88870 MUR
500 MWK13.77740 MUR
1000 MWK27.55480 MUR
2000 MWK55.10960 MUR
5000 MWK137.77400 MUR
10000 MWK275.54800 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Malawian Kwacha
1 MUR36.29140 MWK
5 MUR181.45700 MWK
10 MUR362.91400 MWK
20 MUR725.82800 MWK
50 MUR1814.57000 MWK
100 MUR3629.14000 MWK
250 MUR9072.85000 MWK
500 MUR18145.70000 MWK
1000 MUR36291.40000 MWK
2000 MUR72582.80000 MWK
5000 MUR181457.00000 MWK
10000 MUR362914.00000 MWK