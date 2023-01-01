كواشا ملاوية إلى جنيه مصري

تحويل MWK إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mwk
٢٨٫٥٣ egp

1.00000 MWK = 0.02853 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 19:22 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

MWK إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MWK → 0 EGP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436761.661520.964518.3649
1GBP1.1528711.22925102.1841.656481.915611.1119421.1733
1USD0.93790.813504183.1271.347551.558360.904617.2246
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621070.01874670.01088210.207208

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwacha

MWK إلى USD

MWK إلى EUR

MWK إلى AUD

MWK إلى CAD

MWK إلى SGD

MWK إلى GBP

MWK إلى INR

MWK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Malawian Kwacha / جنيه مصري
1 MWK0.02853 EGP
5 MWK0.14263 EGP
10 MWK0.28525 EGP
20 MWK0.57051 EGP
50 MWK1.42627 EGP
100 MWK2.85255 EGP
250 MWK7.13137 EGP
500 MWK14.26275 EGP
1000 MWK28.52550 EGP
2000 MWK57.05100 EGP
5000 MWK142.62750 EGP
10000 MWK285.25500 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Malawian Kwacha
1 EGP35.05630 MWK
5 EGP175.28150 MWK
10 EGP350.56300 MWK
20 EGP701.12600 MWK
50 EGP1752.81500 MWK
100 EGP3505.63000 MWK
250 EGP8764.07500 MWK
500 EGP17528.15000 MWK
1000 EGP35056.30000 MWK
2000 EGP70112.60000 MWK
5000 EGP175281.50000 MWK
10000 EGP350563.00000 MWK