20 كواشا ملاوية إلى جنيه مصري

تحويل MWK إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

20 mwk
0.37 egp

1.00000 MWK = 0.01836 EGP

Mid-market exchange rate at 19:56
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565251.083989.79681.469231.66140.95758518.4435
1 GBP1.1675111.26535104.8291.715181.939531.1179921.5311
1 USD0.92260.790295182.8461.35551.53280.88417.0159
1 INR0.01113630.009539330.012070610.01636170.01850180.01067040.205392

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwachas

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / جنيه مصري
1 MWK0.01836 EGP
5 MWK0.09182 EGP
10 MWK0.18365 EGP
20 MWK0.36730 EGP
50 MWK0.91824 EGP
100 MWK1.83649 EGP
250 MWK4.59122 EGP
500 MWK9.18245 EGP
1000 MWK18.36490 EGP
2000 MWK36.72980 EGP
5000 MWK91.82450 EGP
10000 MWK183.64900 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Malawian Kwacha
1 EGP54.45180 MWK
5 EGP272.25900 MWK
10 EGP544.51800 MWK
20 EGP1089.03600 MWK
50 EGP2722.59000 MWK
100 EGP5445.18000 MWK
250 EGP13612.95000 MWK
500 EGP27225.90000 MWK
1000 EGP54451.80000 MWK
2000 EGP108903.60000 MWK
5000 EGP272259.00000 MWK
10000 EGP544518.00000 MWK