روبية موريشية إلى روبية نيبالية

تحويل MUR إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
2977.60 npr

1.00000 MUR = 2.97760 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 16:36 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

MUR إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 NPR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0662588.63421.437091.661730.9644518.3726
1GBP1.1529411.22935102.1921.656921.915921.1119521.1829
1USD0.937850.813438183.1271.34781.558480.904517.231
1INR0.01128230.009785480.012029810.01621370.01874820.01088090.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Nepalese Rupee
1 MUR2.97760 NPR
5 MUR14.88800 NPR
10 MUR29.77600 NPR
20 MUR59.55200 NPR
50 MUR148.88000 NPR
100 MUR297.76000 NPR
250 MUR744.40000 NPR
500 MUR1488.80000 NPR
1000 MUR2977.60000 NPR
2000 MUR5955.20000 NPR
5000 MUR14888.00000 NPR
10000 MUR29776.00000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Mauritian Rupee
1 NPR0.33584 MUR
5 NPR1.67921 MUR
10 NPR3.35841 MUR
20 NPR6.71682 MUR
50 NPR16.79205 MUR
100 NPR33.58410 MUR
250 NPR83.96025 MUR
500 NPR167.92050 MUR
1000 NPR335.84100 MUR
2000 NPR671.68200 MUR
5000 NPR1679.20500 MUR
10000 NPR3358.41000 MUR