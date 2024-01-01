Mauritius rupisinden Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile MUR → NPR çevirin

1.000 mur
2.888,51 npr

1.00000 MUR = 2.88851 NPR

13:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8566651.0758589.33121.45531.651470.9485518.3652
1 GBP1.1673211.25585104.2771.698791.927781.1072621.4379
1 USD0.92950.796273183.03311.35271.535040.8816517.0704
1 INR0.01119430.009589830.012043410.01629110.01848710.01061810.205585

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mauritius rupisinden Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

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MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Nepal Rupisi
1 MUR2.88851 NPR
5 MUR14.44255 NPR
10 MUR28.88510 NPR
20 MUR57.77020 NPR
50 MUR144.42550 NPR
100 MUR288.85100 NPR
250 MUR722.12750 NPR
500 MUR1444.25500 NPR
1000 MUR2888.51000 NPR
2000 MUR5777.02000 NPR
5000 MUR14442.55000 NPR
10000 MUR28885.10000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Mauritius Rupisi
1 NPR0.34620 MUR
5 NPR1.73099 MUR
10 NPR3.46199 MUR
20 NPR6.92398 MUR
50 NPR17.30995 MUR
100 NPR34.61990 MUR
250 NPR86.54975 MUR
500 NPR173.09950 MUR
1000 NPR346.19900 MUR
2000 NPR692.39800 MUR
5000 NPR1730.99500 MUR
10000 NPR3461.99000 MUR