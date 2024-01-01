20 Mauritius rupisinden Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile MUR → NPR çevirin

20 mur
57,14 npr

1,000 MUR = 2,857 NPR

13:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mauritius rupisinden Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Nepal Rupisi
1 MUR2,85680 NPR
5 MUR14,28400 NPR
10 MUR28,56800 NPR
20 MUR57,13600 NPR
50 MUR142,84000 NPR
100 MUR285,68000 NPR
250 MUR714,20000 NPR
500 MUR1.428,40000 NPR
1000 MUR2.856,80000 NPR
2000 MUR5.713,60000 NPR
5000 MUR14.284,00000 NPR
10000 MUR28.568,00000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Mauritius Rupisi
1 NPR0,35004 MUR
5 NPR1,75021 MUR
10 NPR3,50042 MUR
20 NPR7,00084 MUR
50 NPR17,50210 MUR
100 NPR35,00420 MUR
250 NPR87,51050 MUR
500 NPR175,02100 MUR
1000 NPR350,04200 MUR
2000 NPR700,08400 MUR
5000 NPR1.750,21000 MUR
10000 NPR3.500,42000 MUR