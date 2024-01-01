20 маврикийских рупий в непальские рупии

Сконвертируйте MUR в NPR по реальному обменному курсу

20 mur
57,29 npr

₨1,000 MUR = ₨2,865 NPR

Среднерыночный курс в 13:04
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1 MUR в NPRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,87352,9110
Низкий2,71832,7183
В среднем2,79852,8292
Изменить2.42%1.70%
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Соотношение 1 MUR к NPR

За последние 30 дней максимальный курс MUR к NPR составил 2,8735, а минимальный — 2,7183. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,7985. Изменение курса MUR к NPR в процентном соотношении составило 2.42.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к NPR составил 2,9110, а минимальный — 2,7183. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,8292. Изменение курса MUR к NPR в процентном соотношении составило 1.70.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в непальские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и NPR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в NPR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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MUR в EUR

MUR в AUD

MUR в ZAR

MUR в CAD

MUR в SGD

MUR в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Непальская рупия
1 MUR2,86468 NPR
5 MUR14,32340 NPR
10 MUR28,64680 NPR
20 MUR57,29360 NPR
50 MUR143,23400 NPR
100 MUR286,46800 NPR
250 MUR716,17000 NPR
500 MUR1 432,34000 NPR
1000 MUR2 864,68000 NPR
2000 MUR5 729,36000 NPR
5000 MUR14 323,40000 NPR
10000 MUR28 646,80000 NPR
Обменные курсы Непальская рупия / Маврикийская рупия
1 NPR0,34908 MUR
5 NPR1,74540 MUR
10 NPR3,49080 MUR
20 NPR6,98160 MUR
50 NPR17,45400 MUR
100 NPR34,90800 MUR
250 NPR87,27000 MUR
500 NPR174,54000 MUR
1000 NPR349,08000 MUR
2000 NPR698,16000 MUR
5000 NPR1 745,40000 MUR
10000 NPR3 490,80000 MUR