История обменного курса маврикийская рупия–непальские рупии

Обменный курс маврикийская рупия/непальские рупии сейчас составляет 2,865, отражая изменение в размере -0.276% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.921% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/непальские рупии колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 2,876, и минимумом, равным 2,730, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.035% увеличение стоимости.