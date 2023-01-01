روبية موريشية إلى رينغيت ماليزي

تحويل MUR إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
105.07 myr

1.00000 MUR = 0.10507 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 16:36 UTC
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MUR إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0661588.62591.437011.661450.964418.3708
1GBP1.1530711.2293102.1881.656911.915691.1120221.1821
1USD0.937950.813471183.1271.347851.558360.904617.231
1INR0.01128340.009785880.012029810.01621430.01874670.01088210.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

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MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / رينغيت ماليزي
1 MUR0.10507 MYR
5 MUR0.52536 MYR
10 MUR1.05073 MYR
20 MUR2.10146 MYR
50 MUR5.25365 MYR
100 MUR10.50730 MYR
250 MUR26.26825 MYR
500 MUR52.53650 MYR
1000 MUR105.07300 MYR
2000 MUR210.14600 MYR
5000 MUR525.36500 MYR
10000 MUR1050.73000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Mauritian Rupee
1 MYR9.51721 MUR
5 MYR47.58605 MUR
10 MYR95.17210 MUR
20 MYR190.34420 MUR
50 MYR475.86050 MUR
100 MYR951.72100 MUR
250 MYR2379.30250 MUR
500 MYR4758.60500 MUR
1000 MYR9517.21000 MUR
2000 MYR19034.42000 MUR
5000 MYR47586.05000 MUR
10000 MYR95172.10000 MUR