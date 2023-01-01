روبية موريشية إلى لوتي ليسوتو

تحويل MUR إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
424.31 lsl

1.00000 MUR = 0.42431 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 22:10 UTC
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MUR إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066388.63831.437161.661290.9644518.3734
1GBP1.1530711.2295102.2051.657121.915561.1120821.1855
1USD0.93780.813339183.1271.34781.5580.904517.231
1INR0.01128180.009784290.012029810.01621370.01874240.01088090.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Lesotho Loti
1 MUR0.42431 LSL
5 MUR2.12154 LSL
10 MUR4.24309 LSL
20 MUR8.48618 LSL
50 MUR21.21545 LSL
100 MUR42.43090 LSL
250 MUR106.07725 LSL
500 MUR212.15450 LSL
1000 MUR424.30900 LSL
2000 MUR848.61800 LSL
5000 MUR2121.54500 LSL
10000 MUR4243.09000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / Mauritian Rupee
1 LSL2.35677 MUR
5 LSL11.78385 MUR
10 LSL23.56770 MUR
20 LSL47.13540 MUR
50 LSL117.83850 MUR
100 LSL235.67700 MUR
250 LSL589.19250 MUR
500 LSL1178.38500 MUR
1000 LSL2356.77000 MUR
2000 LSL4713.54000 MUR
5000 LSL11783.85000 MUR
10000 LSL23567.70000 MUR