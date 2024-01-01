ألف روبية موريشية إلى دولار جامايكي

تحويل MUR إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mur
3,354.89 jmd

1.00000 MUR = 3.35489 JMD

Mid-market exchange rate at 21:58
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار جامايكي
1 MUR3.35489 JMD
5 MUR16.77445 JMD
10 MUR33.54890 JMD
20 MUR67.09780 JMD
50 MUR167.74450 JMD
100 MUR335.48900 JMD
250 MUR838.72250 JMD
500 MUR1677.44500 JMD
1000 MUR3354.89000 JMD
2000 MUR6709.78000 JMD
5000 MUR16774.45000 JMD
10000 MUR33548.90000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Mauritian Rupee
1 JMD0.29807 MUR
5 JMD1.49036 MUR
10 JMD2.98072 MUR
20 JMD5.96144 MUR
50 JMD14.90360 MUR
100 JMD29.80720 MUR
250 JMD74.51800 MUR
500 JMD149.03600 MUR
1000 JMD298.07200 MUR
2000 JMD596.14400 MUR
5000 JMD1490.36000 MUR
10000 JMD2980.72000 MUR