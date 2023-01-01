روبية موريشية إلى كولون كوستاريكي

تحويل MUR إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
12012.20 crc

1.00000 MUR = 12.01220 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MUR إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066188.62171.43711.660980.964218.3721
1GBP1.153211.2294102.1961.657231.91541.1119221.1863
1USD0.9380.813405183.1271.3481.5580.904417.233
1INR0.01128390.009785090.012029810.01621620.01874240.01087970.207309

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / كوستاريكا كولوين
1 MUR12.01220 CRC
5 MUR60.06100 CRC
10 MUR120.12200 CRC
20 MUR240.24400 CRC
50 MUR600.61000 CRC
100 MUR1201.22000 CRC
250 MUR3003.05000 CRC
500 MUR6006.10000 CRC
1000 MUR12012.20000 CRC
2000 MUR24024.40000 CRC
5000 MUR60061.00000 CRC
10000 MUR120122.00000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Mauritian Rupee
1 CRC0.08325 MUR
5 CRC0.41624 MUR
10 CRC0.83249 MUR
20 CRC1.66497 MUR
50 CRC4.16243 MUR
100 CRC8.32487 MUR
250 CRC20.81217 MUR
500 CRC41.62435 MUR
1000 CRC83.24870 MUR
2000 CRC166.49740 MUR
5000 CRC416.24350 MUR
10000 CRC832.48700 MUR