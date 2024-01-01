50 كولون كوستاريكي إلى روبية موريشية

تحويل CRC إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

50 crc
4.38 mur

₡1.000 CRC = ₨0.08765 MUR

Mid-market exchange rate at 16:36
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CRC إلى MUR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7191.5021.6590.94720.835
1 GBP1.16811.276107.1271.7541.9371.10624.335
1 USD0.9150.784183.9491.3741.5180.86619.07
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولبة كوستاريكا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Mauritian Rupee
1 CRC٠٫٠٨٧٦٥ MUR
5 CRC٠٫٤٣٨٢٤ MUR
10 CRC٠٫٨٧٦٤٧ MUR
20 CRC١٫٧٥٢٩٤ MUR
50 CRC٤٫٣٨٢٣٦ MUR
100 CRC٨٫٧٦٤٧١ MUR
250 CRC٢١٫٩١١٧٨ MUR
500 CRC٤٣٫٨٢٣٥٥ MUR
1000 CRC٨٧٫٦٤٧١٠ MUR
2000 CRC١٧٥٫٢٩٤٢٠ MUR
5000 CRC٤٣٨٫٢٣٥٥٠ MUR
10000 CRC٨٧٦٫٤٧١٠٠ MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / كوستاريكا كولوين
1 MUR١١٫٤٠٩٤٠ CRC
5 MUR٥٧٫٠٤٧٠٠ CRC
10 MUR١١٤٫٠٩٤٠٠ CRC
20 MUR٢٢٨٫١٨٨٠٠ CRC
50 MUR٥٧٠٫٤٧٠٠٠ CRC
100 MUR١٬١٤٠٫٩٤٠٠٠ CRC
250 MUR٢٬٨٥٢٫٣٥٠٠٠ CRC
500 MUR٥٬٧٠٤٫٧٠٠٠٠ CRC
1000 MUR١١٬٤٠٩٫٤٠٠٠٠ CRC
2000 MUR٢٢٬٨١٨٫٨٠٠٠٠ CRC
5000 MUR٥٧٬٠٤٧٫٠٠٠٠٠ CRC
10000 MUR١١٤٬٠٩٤٫٠٠٠٠٠ CRC