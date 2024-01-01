100 روبية موريشية إلى كولون كوستاريكي

تحويل MUR إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

100 mur
1,112.72 crc

1.00000 MUR = 11.12720 CRC

Mid-market exchange rate at 21:30
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / كوستاريكا كولوين
1 MUR11.12720 CRC
5 MUR55.63600 CRC
10 MUR111.27200 CRC
20 MUR222.54400 CRC
50 MUR556.36000 CRC
100 MUR1112.72000 CRC
250 MUR2781.80000 CRC
500 MUR5563.60000 CRC
1000 MUR11127.20000 CRC
2000 MUR22254.40000 CRC
5000 MUR55636.00000 CRC
10000 MUR111272.00000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Mauritian Rupee
1 CRC0.08987 MUR
5 CRC0.44935 MUR
10 CRC0.89870 MUR
20 CRC1.79741 MUR
50 CRC4.49352 MUR
100 CRC8.98703 MUR
250 CRC22.46758 MUR
500 CRC44.93515 MUR
1000 CRC89.87030 MUR
2000 CRC179.74060 MUR
5000 CRC449.35150 MUR
10000 CRC898.70300 MUR