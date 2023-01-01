روبية موريشية إلى دينار بحريني

تحويل MUR إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٨٫٤٤٣ bhd

1.00000 MUR = 0.00844 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:5 UTC
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MUR إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066188.62171.437051.66150.964218.3705
1GBP1.153211.22945102.21.657241.916081.1119221.1853
1USD0.9380.813372183.1271.347951.558480.904417.2315
1INR0.01128390.009784690.012029810.01621550.01874820.01087970.207291

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

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MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Bahraini Dinar
1 MUR0.00844 BHD
5 MUR0.04222 BHD
10 MUR0.08443 BHD
20 MUR0.16886 BHD
50 MUR0.42216 BHD
100 MUR0.84432 BHD
250 MUR2.11081 BHD
500 MUR4.22161 BHD
1000 MUR8.44323 BHD
2000 MUR16.88646 BHD
5000 MUR42.21615 BHD
10000 MUR84.43230 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Mauritian Rupee
1 BHD118.43800 MUR
5 BHD592.19000 MUR
10 BHD1184.38000 MUR
20 BHD2368.76000 MUR
50 BHD5921.90000 MUR
100 BHD11843.80000 MUR
250 BHD29609.50000 MUR
500 BHD59219.00000 MUR
1000 BHD118438.00000 MUR
2000 BHD236876.00000 MUR
5000 BHD592190.00000 MUR
10000 BHD1184380.00000 MUR