1 دينار بحريني إلى روبية موريشية

تحويل BHD إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1 bhd
120.59 mur

1.00000 BHD = 120.58800 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 18:35 UTC
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BHD إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / Mauritian Rupee
1 BHD120.58800 MUR
5 BHD602.94000 MUR
10 BHD1205.88000 MUR
20 BHD2411.76000 MUR
50 BHD6029.40000 MUR
100 BHD12058.80000 MUR
250 BHD30147.00000 MUR
500 BHD60294.00000 MUR
1000 BHD120588.00000 MUR
2000 BHD241176.00000 MUR
5000 BHD602940.00000 MUR
10000 BHD1205880.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Bahraini Dinar
1 MUR0.00829 BHD
5 MUR0.04146 BHD
10 MUR0.08293 BHD
20 MUR0.16585 BHD
50 MUR0.41463 BHD
100 MUR0.82927 BHD
250 MUR2.07317 BHD
500 MUR4.14634 BHD
1000 MUR8.29267 BHD
2000 MUR16.58534 BHD
5000 MUR41.46335 BHD
10000 MUR82.92670 BHD