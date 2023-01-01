روبية موريشية إلى مانات أذربيجاني

تحويل MUR إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
38.07 azn

1.00000 MUR = 0.03807 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 22:3 UTC
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MUR إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066188.62171.437051.66150.964218.3705
1GBP1.153211.22945102.21.657241.916081.1119221.1853
1USD0.9380.813372183.1271.347951.558480.904417.2315
1INR0.01128390.009784690.012029810.01621550.01874820.01087970.207291

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / مانات أذربيجان
1 MUR0.03807 AZN
5 MUR0.19037 AZN
10 MUR0.38074 AZN
20 MUR0.76148 AZN
50 MUR1.90370 AZN
100 MUR3.80739 AZN
250 MUR9.51848 AZN
500 MUR19.03695 AZN
1000 MUR38.07390 AZN
2000 MUR76.14780 AZN
5000 MUR190.36950 AZN
10000 MUR380.73900 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / Mauritian Rupee
1 AZN26.26470 MUR
5 AZN131.32350 MUR
10 AZN262.64700 MUR
20 AZN525.29400 MUR
50 AZN1313.23500 MUR
100 AZN2626.47000 MUR
250 AZN6566.17500 MUR
500 AZN13132.35000 MUR
1000 AZN26264.70000 MUR
2000 AZN52529.40000 MUR
5000 AZN131323.50000 MUR
10000 AZN262647.00000 MUR