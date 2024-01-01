ألف روبية موريشية إلى مانات أذربيجاني

تحويل MUR إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mur
36.67 azn

1.00000 MUR = 0.03667 AZN

Mid-market exchange rate at 16:50
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mauritian Rupee / مانات أذربيجان
1 MUR0.03667 AZN
5 MUR0.18336 AZN
10 MUR0.36672 AZN
20 MUR0.73343 AZN
50 MUR1.83358 AZN
100 MUR3.66715 AZN
250 MUR9.16788 AZN
500 MUR18.33575 AZN
1000 MUR36.67150 AZN
2000 MUR73.34300 AZN
5000 MUR183.35750 AZN
10000 MUR366.71500 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / Mauritian Rupee
1 AZN27.26910 MUR
5 AZN136.34550 MUR
10 AZN272.69100 MUR
20 AZN545.38200 MUR
50 AZN1363.45500 MUR
100 AZN2726.91000 MUR
250 AZN6817.27500 MUR
500 AZN13634.55000 MUR
1000 AZN27269.10000 MUR
2000 AZN54538.20000 MUR
5000 AZN136345.50000 MUR
10000 AZN272691.00000 MUR