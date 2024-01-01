Mauritius rupisinden Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile MUR → AZN çevirin

1.000 mur
36,94 azn

1.00000 MUR = 0.03694 AZN

13:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8564351.074789.23781.454451.651730.9480818.3608
1 GBP1.1676311.25485104.1971.698251.928611.1070121.4386
1 USD0.930450.796908183.03511.353351.536920.8821517.0846
1 INR0.0112060.009597240.012043110.01629850.01850930.01062380.205752

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mauritius rupisinden Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Azerbaycan Manatı
1 MUR0.03694 AZN
5 MUR0.18468 AZN
10 MUR0.36936 AZN
20 MUR0.73871 AZN
50 MUR1.84679 AZN
100 MUR3.69357 AZN
250 MUR9.23393 AZN
500 MUR18.46785 AZN
1000 MUR36.93570 AZN
2000 MUR73.87140 AZN
5000 MUR184.67850 AZN
10000 MUR369.35700 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Mauritius Rupisi
1 AZN27.07400 MUR
5 AZN135.37000 MUR
10 AZN270.74000 MUR
20 AZN541.48000 MUR
50 AZN1353.70000 MUR
100 AZN2707.40000 MUR
250 AZN6768.50000 MUR
500 AZN13537.00000 MUR
1000 AZN27074.00000 MUR
2000 AZN54148.00000 MUR
5000 AZN135370.00000 MUR
10000 AZN270740.00000 MUR