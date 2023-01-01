50 Azerbaycan manatından Mauritius rupisine
Reel döviz kuru ile AZN → MUR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Azerbaycan manatından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Mauritius Rupisi
|1 AZN
|26.04430 MUR
|5 AZN
|130.22150 MUR
|10 AZN
|260.44300 MUR
|20 AZN
|520.88600 MUR
|50 AZN
|1302.21500 MUR
|100 AZN
|2604.43000 MUR
|250 AZN
|6511.07500 MUR
|500 AZN
|13022.15000 MUR
|1000 AZN
|26044.30000 MUR
|2000 AZN
|52088.60000 MUR
|5000 AZN
|130221.50000 MUR
|10000 AZN
|260443.00000 MUR