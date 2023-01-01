باتاكا ماكاوية إلى دينار كويتي

تحويل MOP إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mop
38.324 kwd

1.00000 MOP = 0.03832 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:41 UTC
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MOP إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0659588.60921.437171.66230.9641518.3692
1GBP1.153211.2293102.1881.65741.917041.1118621.1842
1USD0.938150.813471183.1271.348251.559450.904517.2327
1INR0.01128550.009785880.012029810.01621920.01875990.01088090.207306

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / Kuwaiti Dinar
1 MOP0.03832 KWD
5 MOP0.19162 KWD
10 MOP0.38324 KWD
20 MOP0.76647 KWD
50 MOP1.91619 KWD
100 MOP3.83237 KWD
250 MOP9.58093 KWD
500 MOP19.16185 KWD
1000 MOP38.32370 KWD
2000 MOP76.64740 KWD
5000 MOP191.61850 KWD
10000 MOP383.23700 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Macanese Pataca
1 KWD26.09350 MOP
5 KWD130.46750 MOP
10 KWD260.93500 MOP
20 KWD521.87000 MOP
50 KWD1304.67500 MOP
100 KWD2609.35000 MOP
250 KWD6523.37500 MOP
500 KWD13046.75000 MOP
1000 KWD26093.50000 MOP
2000 KWD52187.00000 MOP
5000 KWD130467.50000 MOP
10000 KWD260935.00000 MOP