1 باتاكا ماكاوية إلى دينار كويتي

تحويل MOP إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1 mop
0.038 kwd

1.00000 MOP = 0.03817 KWD

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

MOP إلى AED

MOP إلى USD

MOP إلى NGN

MOP إلى INR

MOP إلى GBP

MOP إلى CNY

MOP إلى CAD

MOP إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Macanese Pataca / Kuwaiti Dinar
1 MOP0.03817 KWD
5 MOP0.19087 KWD
10 MOP0.38173 KWD
20 MOP0.76346 KWD
50 MOP1.90865 KWD
100 MOP3.81731 KWD
250 MOP9.54327 KWD
500 MOP19.08655 KWD
1000 MOP38.17310 KWD
2000 MOP76.34620 KWD
5000 MOP190.86550 KWD
10000 MOP381.73100 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Macanese Pataca
1 KWD26.19640 MOP
5 KWD130.98200 MOP
10 KWD261.96400 MOP
20 KWD523.92800 MOP
50 KWD1309.82000 MOP
100 KWD2619.64000 MOP
250 KWD6549.10000 MOP
500 KWD13098.20000 MOP
1000 KWD26196.40000 MOP
2000 KWD52392.80000 MOP
5000 KWD130982.00000 MOP
10000 KWD261964.00000 MOP