Makau patacasından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile MOP → KWD çevirin

1.000 mop
38,257 kwd

1.00000 MOP = 0.03826 KWD

13:00 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8560051.074489.2231.454471.652160.94814518.3605
1 GBP1.1682211.25515104.2331.699161.930111.1076421.4494
1 USD0.930750.796718183.04451.353751.537750.8824517.0891
1 INR0.01120790.009593860.012041710.01630150.01851720.01062620.205782

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Makau patacasından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

MOP → AED

MOP → USD

MOP → NGN

MOP → INR

MOP → GBP

MOP → CNY

MOP → CAD

MOP → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / Kuveyt Dinarı
1 MOP0.03826 KWD
5 MOP0.19128 KWD
10 MOP0.38257 KWD
20 MOP0.76514 KWD
50 MOP1.91285 KWD
100 MOP3.82569 KWD
250 MOP9.56423 KWD
500 MOP19.12845 KWD
1000 MOP38.25690 KWD
2000 MOP76.51380 KWD
5000 MOP191.28450 KWD
10000 MOP382.56900 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Makau Patakası
1 KWD26.13910 MOP
5 KWD130.69550 MOP
10 KWD261.39100 MOP
20 KWD522.78200 MOP
50 KWD1306.95500 MOP
100 KWD2613.91000 MOP
250 KWD6534.77500 MOP
500 KWD13069.55000 MOP
1000 KWD26139.10000 MOP
2000 KWD52278.20000 MOP
5000 KWD130695.50000 MOP
10000 KWD261391.00000 MOP