10 bin Kuveyt dinarından Makau patacasına

Reel döviz kuru ile KWD → MOP çevirin

1.000ك KWD = 26.08MOP$ MOP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → MOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MOP
1 KWD → MOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek26.138126.3364
Düşük26.048626.0486
Ortalama26.105126.1948
Değişim-0.13%-0.63%
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1 KWD → MOP istatistikleri

KWD → MOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 26.1381, en düşük 26.0486 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 26.1051 oldu. KWD → MOP kurundaki değişiklik -0.13 değerindeydi.

KWD → MOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 26.3364, en düşük 26.0486 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 26.1948 oldu. KWD → MOP kurundaki değişiklik -0.63 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - MOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184.43220.9488518.18981.547151.704741710.373.67295
1 INR0.011843810.01123810.2154370.01832420.020190620.25730.0435018
1 EUR1.053988.9831119.17021.630541.796621802.563.87092
1 ZAR0.05497594.641730.052164210.08505590.093719594.02910.201924

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Makau Patakası
1 KWD26.07870 MOP
5 KWD130.39350 MOP
10 KWD260.78700 MOP
20 KWD521.57400 MOP
50 KWD1303.93500 MOP
100 KWD2607.87000 MOP
250 KWD6519.67500 MOP
500 KWD13039.35000 MOP
1000 KWD26078.70000 MOP
2000 KWD52157.40000 MOP
5000 KWD130393.50000 MOP
10000 KWD260787.00000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Kuveyt Dinarı
1 MOP0.03835 KWD
5 MOP0.19173 KWD
10 MOP0.38345 KWD
20 MOP0.76691 KWD
50 MOP1.91727 KWD
100 MOP3.83455 KWD
250 MOP9.58637 KWD
500 MOP19.17275 KWD
1000 MOP38.34550 KWD
2000 MOP76.69100 KWD
5000 MOP191.72750 KWD
10000 MOP383.45500 KWD