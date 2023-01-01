باتاكا ماكاوية إلى دولار جامايكي

تحويل MOP إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mop
١٩٬٢١٣٫٤٠ jmd

1.00000 MOP = 19.21340 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:40 UTC
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MOP إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.0659588.60921.436951.661910.9641518.3693
1GBP1.1533411.22935102.1921.657231.916671.1119921.1851
1USD0.938150.813438183.1271.348051.559090.904517.2328
1INR0.01128550.009785480.012029810.01621680.01875550.01088090.207307

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / دولار جامايكي
1 MOP19.21340 JMD
5 MOP96.06700 JMD
10 MOP192.13400 JMD
20 MOP384.26800 JMD
50 MOP960.67000 JMD
100 MOP1921.34000 JMD
250 MOP4803.35000 JMD
500 MOP9606.70000 JMD
1000 MOP19213.40000 JMD
2000 MOP38426.80000 JMD
5000 MOP96067.00000 JMD
10000 MOP192134.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Macanese Pataca
1 JMD0.05205 MOP
5 JMD0.26024 MOP
10 JMD0.52047 MOP
20 JMD1.04094 MOP
50 JMD2.60235 MOP
100 JMD5.20471 MOP
250 JMD13.01178 MOP
500 JMD26.02355 MOP
1000 JMD52.04710 MOP
2000 JMD104.09420 MOP
5000 JMD260.23550 MOP
10000 JMD520.47100 MOP