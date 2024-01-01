Makau patacasından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile MOP → JMD çevirin

1.000 mop
19.340,10 jmd

1.00000 MOP = 19.34010 JMD

12:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 AEDUSDNGNINRGBPCNYCADEUR
1 AED10.272264412.74722.60840.2169351.958560.3686320.253387
1 USD3.672911515.9883.03840.7967817.19361.353950.93065
1 NGN0.002422790.00065963910.05477540.0005255880.004745180.0008931190.000613903
1 INR0.04423130.012042618.256410.009595330.08662980.01630510.0112077

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makau patacasından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

MOP → AED

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MOP → NGN

MOP → INR

MOP → GBP

MOP → CNY

MOP → CAD

MOP → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / Jamaika Doları
1 MOP19.34010 JMD
5 MOP96.70050 JMD
10 MOP193.40100 JMD
20 MOP386.80200 JMD
50 MOP967.00500 JMD
100 MOP1934.01000 JMD
250 MOP4835.02500 JMD
500 MOP9670.05000 JMD
1000 MOP19340.10000 JMD
2000 MOP38680.20000 JMD
5000 MOP96700.50000 JMD
10000 MOP193401.00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Makau Patakası
1 JMD0.05171 MOP
5 JMD0.25853 MOP
10 JMD0.51706 MOP
20 JMD1.03412 MOP
50 JMD2.58530 MOP
100 JMD5.17060 MOP
250 JMD12.92650 MOP
500 JMD25.85300 MOP
1000 JMD51.70600 MOP
2000 JMD103.41200 MOP
5000 JMD258.53000 MOP
10000 JMD517.06000 MOP