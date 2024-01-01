1 Makau patacasından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile MOP → JMD çevirin

1 mop
19,13 jmd

1,000 MOP = 19,13 JMD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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 AEDUSDNGNINRGBPCNYCADEUR
1 AED10,272337,61622,7670,2191,9710,3750,256
1 USD3,67211.239,8683,6090,8037,2371,3770,94
1 NGN0,0030,00110,0670,0010,0060,0010,001
1 INR0,0440,01214,82910,010,0870,0160,011

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makau patacasından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

MOP → AED

MOP → USD

MOP → NGN

MOP → INR

MOP → GBP

MOP → CNY

MOP → CAD

MOP → EUR

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Çevrim kurları Makau Patakası / Jamaika Doları
1 MOP19,13180 JMD
5 MOP95,65900 JMD
10 MOP191,31800 JMD
20 MOP382,63600 JMD
50 MOP956,59000 JMD
100 MOP1.913,18000 JMD
250 MOP4.782,95000 JMD
500 MOP9.565,90000 JMD
1000 MOP19.131,80000 JMD
2000 MOP38.263,60000 JMD
5000 MOP95.659,00000 JMD
10000 MOP191.318,00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Makau Patakası
1 JMD0,05227 MOP
5 JMD0,26135 MOP
10 JMD0,52269 MOP
20 JMD1,04538 MOP
50 JMD2,61346 MOP
100 JMD5,22691 MOP
250 JMD13,06728 MOP
500 JMD26,13455 MOP
1000 JMD52,26910 MOP
2000 JMD104,53820 MOP
5000 JMD261,34550 MOP
10000 JMD522,69100 MOP