5 باتاكا ماكاوية إلى جنيه مصري

تحويل MOP إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

5 mop
19.16 egp

1.00000 MOP = 3.83196 EGP

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / جنيه مصري
1 MOP3.83196 EGP
5 MOP19.15980 EGP
10 MOP38.31960 EGP
20 MOP76.63920 EGP
50 MOP191.59800 EGP
100 MOP383.19600 EGP
250 MOP957.99000 EGP
500 MOP1915.98000 EGP
1000 MOP3831.96000 EGP
2000 MOP7663.92000 EGP
5000 MOP19159.80000 EGP
10000 MOP38319.60000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Macanese Pataca
1 EGP0.26096 MOP
5 EGP1.30482 MOP
10 EGP2.60963 MOP
20 EGP5.21926 MOP
50 EGP13.04815 MOP
100 EGP26.09630 MOP
250 EGP65.24075 MOP
500 EGP130.48150 MOP
1000 EGP260.96300 MOP
2000 EGP521.92600 MOP
5000 EGP1304.81500 MOP
10000 EGP2609.63000 MOP