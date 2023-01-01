توغروغ منغولي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل MNT إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 mnt
1.10 ils

1.00000 MNT = 0.00110 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 21:1 UTC
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MNT إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.06688.61341.436861.661730.963618.37
1GBP1.153411.22955102.2091.657311.916681.1114221.1883
1USD0.93810.813306183.1271.34791.558850.9039517.2326
1INR0.0112850.009783890.012029810.01621490.01875260.01087430.207304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

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MNT إلى INR

MNT إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Israeli New Sheqel
1 MNT0.00110 ILS
5 MNT0.00549 ILS
10 MNT0.01098 ILS
20 MNT0.02195 ILS
50 MNT0.05489 ILS
100 MNT0.10977 ILS
250 MNT0.27443 ILS
500 MNT0.54885 ILS
1000 MNT1.09770 ILS
2000 MNT2.19540 ILS
5000 MNT5.48850 ILS
10000 MNT10.97700 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / التوغروغ المنغولي
1 ILS910.99800 MNT
5 ILS4554.99000 MNT
10 ILS9109.98000 MNT
20 ILS18219.96000 MNT
50 ILS45549.90000 MNT
100 ILS91099.80000 MNT
250 ILS227749.50000 MNT
500 ILS455499.00000 MNT
1000 ILS910998.00000 MNT
2000 ILS1821996.00000 MNT
5000 ILS4554990.00000 MNT
10000 ILS9109980.00000 MNT