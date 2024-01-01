Moğol tugrikinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile MNT → ILS çevirin

1.000 mnt
1,07 ils

1.00000 MNT = 0.00107 ILS

12:43 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8559851.0746589.23581.454811.652160.9483518.3473
1 GBP1.1682411.25545104.2491.699571.930131.107921.434
1 USD0.930550.796527183.03711.353751.53740.8824517.0728
1 INR0.01120630.009592420.012042810.0163030.01851460.01062720.205604

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Moğol tugrikinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MNT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MNT → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moğol tugriki için en iyi döviz çiftleri

MNT → USD

MNT → GBP

MNT → AUD

MNT → NZD

MNT → ZAR

MNT → EUR

MNT → INR

MNT → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Yeni İsrail Şekeli
1 MNT0.00107 ILS
5 MNT0.00535 ILS
10 MNT0.01069 ILS
20 MNT0.02139 ILS
50 MNT0.05346 ILS
100 MNT0.10693 ILS
250 MNT0.26732 ILS
500 MNT0.53463 ILS
1000 MNT1.06926 ILS
2000 MNT2.13852 ILS
5000 MNT5.34630 ILS
10000 MNT10.69260 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Moğol Tugriki
1 ILS935.22200 MNT
5 ILS4676.11000 MNT
10 ILS9352.22000 MNT
20 ILS18704.44000 MNT
50 ILS46761.10000 MNT
100 ILS93522.20000 MNT
250 ILS233805.50000 MNT
500 ILS467611.00000 MNT
1000 ILS935222.00000 MNT
2000 ILS1870444.00000 MNT
5000 ILS4676110.00000 MNT
10000 ILS9352220.00000 MNT