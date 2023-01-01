دينار مقدوني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل MKD إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 mkd
65.86 ils

1.00000 MKD = 0.06586 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 20:56 UTC
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MKD إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066288.62251.437561.661910.9644518.3779
1GBP1.1531411.22945102.1921.657671.916371.1121421.1918
1USD0.93790.813372183.121.34831.558720.9045517.2368
1INR0.01128380.009785510.012030810.01622110.01875270.01088250.207372

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار مقدوني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / Israeli New Sheqel
1 MKD0.06586 ILS
5 MKD0.32929 ILS
10 MKD0.65857 ILS
20 MKD1.31714 ILS
50 MKD3.29286 ILS
100 MKD6.58572 ILS
250 MKD16.46430 ILS
500 MKD32.92860 ILS
1000 MKD65.85720 ILS
2000 MKD131.71440 ILS
5000 MKD329.28600 ILS
10000 MKD658.57200 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دينار مقدوني
1 ILS15.18440 MKD
5 ILS75.92200 MKD
10 ILS151.84400 MKD
20 ILS303.68800 MKD
50 ILS759.22000 MKD
100 ILS1518.44000 MKD
250 ILS3796.10000 MKD
500 ILS7592.20000 MKD
1000 ILS15184.40000 MKD
2000 ILS30368.80000 MKD
5000 ILS75922.00000 MKD
10000 ILS151844.00000 MKD