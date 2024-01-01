Makedonya dinarından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile MKD → ILS çevirin

1.000 mkd
63,19 ils

1.00000 MKD = 0.06319 ILS

12:14 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8558451.0737589.16821.454021.652050.9482718.3292
1 GBP1.1684411.2546104.1871.698921.93031.1079921.4164
1 USD0.93130.797067183.04371.354151.538580.8831517.0703
1 INR0.01121480.009598160.012041810.01630650.01852740.01063480.205558

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Makedonya dinarından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Yeni İsrail Şekeli
1 MKD0.06319 ILS
5 MKD0.31594 ILS
10 MKD0.63187 ILS
20 MKD1.26374 ILS
50 MKD3.15936 ILS
100 MKD6.31872 ILS
250 MKD15.79680 ILS
500 MKD31.59360 ILS
1000 MKD63.18720 ILS
2000 MKD126.37440 ILS
5000 MKD315.93600 ILS
10000 MKD631.87200 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Makedonya Dinarı
1 ILS15.82600 MKD
5 ILS79.13000 MKD
10 ILS158.26000 MKD
20 ILS316.52000 MKD
50 ILS791.30000 MKD
100 ILS1582.60000 MKD
250 ILS3956.50000 MKD
500 ILS7913.00000 MKD
1000 ILS15826.00000 MKD
2000 ILS31652.00000 MKD
5000 ILS79130.00000 MKD
10000 ILS158260.00000 MKD