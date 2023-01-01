أرياري مدغشقري إلى دولار جامايكي

تحويل MGA إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mga
34.29 jmd

1.00000 MGA = 0.03429 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:37 UTC
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MGA إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.06688.60591.437551.661730.9643518.3591
1GBP1.1532711.22935102.1841.657841.916371.1121621.1724
1USD0.93810.813438183.121.348551.558850.9046517.2224
1INR0.01128590.009786310.012030810.01622410.01875420.01088370.207199

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

MGA إلى USD

MGA إلى EUR

MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / دولار جامايكي
1 MGA0.03429 JMD
5 MGA0.17144 JMD
10 MGA0.34289 JMD
20 MGA0.68578 JMD
50 MGA1.71444 JMD
100 MGA3.42889 JMD
250 MGA8.57222 JMD
500 MGA17.14445 JMD
1000 MGA34.28890 JMD
2000 MGA68.57780 JMD
5000 MGA171.44450 JMD
10000 MGA342.88900 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / أرياري مدغشقر
1 JMD29.16400 MGA
5 JMD145.82000 MGA
10 JMD291.64000 MGA
20 JMD583.28000 MGA
50 JMD1458.20000 MGA
100 JMD2916.40000 MGA
250 JMD7291.00000 MGA
500 JMD14582.00000 MGA
1000 JMD29164.00000 MGA
2000 JMD58328.00000 MGA
5000 JMD145820.00000 MGA
10000 JMD291640.00000 MGA