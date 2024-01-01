Madagaskar ariarisinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile MGA → JMD çevirin

1.000 mga
34,45 jmd

1.00000 MGA = 0.03445 JMD

05:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10.931451.354050.7967811.640821.3476519.00881.53834
1 EUR1.0735511.453640.855371.761511.4467720.40691.65149
1 CAD0.7385250.68792810.5884431.211790.99527314.03851.13611
1 GBP1.255051.169081.699412.059321.6913723.8571.9307

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Madagaskar ariarisinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Jamaika Doları
1 MGA0.03445 JMD
5 MGA0.17227 JMD
10 MGA0.34455 JMD
20 MGA0.68910 JMD
50 MGA1.72274 JMD
100 MGA3.44548 JMD
250 MGA8.61370 JMD
500 MGA17.22740 JMD
1000 MGA34.45480 JMD
2000 MGA68.90960 JMD
5000 MGA172.27400 JMD
10000 MGA344.54800 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Madagaskar Ariarisi
1 JMD29.02360 MGA
5 JMD145.11800 MGA
10 JMD290.23600 MGA
20 JMD580.47200 MGA
50 JMD1451.18000 MGA
100 JMD2902.36000 MGA
250 JMD7255.90000 MGA
500 JMD14511.80000 MGA
1000 JMD29023.60000 MGA
2000 JMD58047.20000 MGA
5000 JMD145118.00000 MGA
10000 JMD290236.00000 MGA