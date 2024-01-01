bin Madagaskar ariarisinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile MGA → JMD çevirin

1.000 mga
34,40 jmd

1,000Ar MGA = 0,03440J$ JMD

18:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → JMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03500,0353
Düşük0,03440,0344
Ortalama0,03480,0349
Değişim-1.66%-2.28%
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1 MGA → JMD istatistikleri

MGA → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0350, en düşük 0,0344 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0348 oldu. MGA → JMD kurundaki değişiklik -1.66 değerindeydi.

MGA → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0353, en düşük 0,0344 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0349 oldu. MGA → JMD kurundaki değişiklik -2.28 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3880,7851,6811,33718,2821,539
1 EUR1,07911,4970,8471,8141,44319,7231,66
1 CAD0,720,66810,5661,2110,96313,1721,109
1 GBP1,2741,1811,76812,1411,70323,2891,96

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Jamaika Doları
1 MGA0,03440 JMD
5 MGA0,17202 JMD
10 MGA0,34405 JMD
20 MGA0,68809 JMD
50 MGA1,72023 JMD
100 MGA3,44046 JMD
250 MGA8,60115 JMD
500 MGA17,20230 JMD
1000 MGA34,40460 JMD
2000 MGA68,80920 JMD
5000 MGA172,02300 JMD
10000 MGA344,04600 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Madagaskar Ariarisi
1 JMD29,06590 MGA
5 JMD145,32950 MGA
10 JMD290,65900 MGA
20 JMD581,31800 MGA
50 JMD1.453,29500 MGA
100 JMD2.906,59000 MGA
250 JMD7.266,47500 MGA
500 JMD14.532,95000 MGA
1000 JMD29.065,90000 MGA
2000 JMD58.131,80000 MGA
5000 JMD145.329,50000 MGA
10000 JMD290.659,00000 MGA