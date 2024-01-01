10 Madagaskar ariarisinden Jamaika dolarına
Reel döviz kuru ile MGA → JMD çevirin
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|1 MGA → JMD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0350
|0,0353
|Düşük
|0,0344
|0,0344
|Ortalama
|0,0348
|0,0349
|Değişim
|-1.66%
|-2.28%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 MGA → JMD istatistikleri
MGA → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0350, en düşük 0,0344 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0348 oldu. MGA → JMD kurundaki değişiklik -1.66 değerindeydi.
MGA → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0353, en düşük 0,0344 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0349 oldu. MGA → JMD kurundaki değişiklik -2.28 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Madagaskar ariarisinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Jamaika Doları / Madagaskar Ariarisi
|1 JMD
|29,06590 MGA
|5 JMD
|145,32950 MGA
|10 JMD
|290,65900 MGA
|20 JMD
|581,31800 MGA
|50 JMD
|1.453,29500 MGA
|100 JMD
|2.906,59000 MGA
|250 JMD
|7.266,47500 MGA
|500 JMD
|14.532,95000 MGA
|1000 JMD
|29.065,90000 MGA
|2000 JMD
|58.131,80000 MGA
|5000 JMD
|145.329,50000 MGA
|10000 JMD
|290.659,00000 MGA