لوتي ليسوتو إلى هريفنا أوكرانية

تحويل LSL إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lsl
١٬٩٣١٫٤٦ uah

1.00000 LSL = 1.93146 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 19:58 UTC
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LSL إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.06688.60591.437391.661730.963918.3682
1GBP1.1532711.2294102.1881.657721.916451.1116421.1838
1USD0.93810.813405183.121.34841.558850.9042517.231
1INR0.01128590.009785910.012030810.01622230.01875420.01087880.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليسوتو لوتي

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LSL إلى GBP

LSL إلى INR

LSL إلى JPY

LSL إلى RUB

LSL إلى AUD

LSL إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Lesotho Loti / هريفنيا الأوكرانية
1 LSL1.93146 UAH
5 LSL9.65730 UAH
10 LSL19.31460 UAH
20 LSL38.62920 UAH
50 LSL96.57300 UAH
100 LSL193.14600 UAH
250 LSL482.86500 UAH
500 LSL965.73000 UAH
1000 LSL1931.46000 UAH
2000 LSL3862.92000 UAH
5000 LSL9657.30000 UAH
10000 LSL19314.60000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Lesotho Loti
1 UAH0.51774 LSL
5 UAH2.58871 LSL
10 UAH5.17742 LSL
20 UAH10.35484 LSL
50 UAH25.88710 LSL
100 UAH51.77420 LSL
250 UAH129.43550 LSL
500 UAH258.87100 LSL
1000 UAH517.74200 LSL
2000 UAH1035.48400 LSL
5000 UAH2588.71000 LSL
10000 UAH5177.42000 LSL