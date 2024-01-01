10 هريفنا أوكرانية إلى لوتي ليسوتو

تحويل UAH إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

10 uah
4.87 lsl

1.000 UAH = 0.4870 LSL

Mid-market exchange rate at 07:12
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٦٠٧١٫٤٧٥١٫٦٥٢٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٦
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٦٫٠٦١٫٧٢٦١٫٩٣٤١٫١٢٣٢١٫٤٨٧
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٩٠١١٫٣٤٩١٫٥١٢٠٫٨٧٨١٦٫٧٩٥
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Lesotho Loti
1 UAH٠٫٤٨٧٠٠ LSL
5 UAH٢٫٤٣٤٩٩ LSL
10 UAH٤٫٨٦٩٩٧ LSL
20 UAH٩٫٧٣٩٩٤ LSL
50 UAH٢٤٫٣٤٩٨٥ LSL
100 UAH٤٨٫٦٩٩٧٠ LSL
250 UAH١٢١٫٧٤٩٢٥ LSL
500 UAH٢٤٣٫٤٩٨٥٠ LSL
1000 UAH٤٨٦٫٩٩٧٠٠ LSL
2000 UAH٩٧٣٫٩٩٤٠٠ LSL
5000 UAH٢٬٤٣٤٫٩٨٥٠٠ LSL
10000 UAH٤٬٨٦٩٫٩٧٠٠٠ LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / هريفنيا الأوكرانية
1 LSL٢٫٠٥٣٤٠ UAH
5 LSL١٠٫٢٦٧٠٠ UAH
10 LSL٢٠٫٥٣٤٠٠ UAH
20 LSL٤١٫٠٦٨٠٠ UAH
50 LSL١٠٢٫٦٧٠٠٠ UAH
100 LSL٢٠٥٫٣٤٠٠٠ UAH
250 LSL٥١٣٫٣٥٠٠٠ UAH
500 LSL١٬٠٢٦٫٧٠٠٠٠ UAH
1000 LSL٢٬٠٥٣٫٤٠٠٠٠ UAH
2000 LSL٤٬١٠٦٫٨٠٠٠٠ UAH
5000 LSL١٠٬٢٦٧٫٠٠٠٠٠ UAH
10000 LSL٢٠٬٥٣٤٫٠٠٠٠٠ UAH