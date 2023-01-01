كيب لاوي إلى ليو روماني

تحويل LAK إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 lak
0.23 ron

1.00000 LAK = 0.00023 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 18:55 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

LAK إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 RON
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066688.65581.43661.661240.9639518.3224
1GBP1.1527411.2295102.1961.656011.914961.1111821.1207
1USD0.937550.813339183.121.34691.557510.9036517.1783
1INR0.01127960.009785110.012030810.01620430.01873810.01087160.206669

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

LAK إلى USD

LAK إلى EUR

LAK إلى GBP

LAK إلى AUD

LAK إلى CAD

LAK إلى ZAR

LAK إلى INR

LAK إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل كيب لاوسي / Romanian Leu
1 LAK0.00023 RON
5 LAK0.00117 RON
10 LAK0.00234 RON
20 LAK0.00467 RON
50 LAK0.01168 RON
100 LAK0.02335 RON
250 LAK0.05838 RON
500 LAK0.11677 RON
1000 LAK0.23353 RON
2000 LAK0.46706 RON
5000 LAK1.16766 RON
10000 LAK2.33532 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / كيب لاوسي
1 RON4282.06000 LAK
5 RON21410.30000 LAK
10 RON42820.60000 LAK
20 RON85641.20000 LAK
50 RON214103.00000 LAK
100 RON428206.00000 LAK
250 RON1070515.00000 LAK
500 RON2141030.00000 LAK
1000 RON4282060.00000 LAK
2000 RON8564120.00000 LAK
5000 RON21410300.00000 LAK
10000 RON42820600.00000 LAK