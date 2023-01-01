1 ليو روماني إلى كيب لاوي

تحويل RON إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

1 ron
4476.70 lak

1.00000 RON = 4476.70000 LAK

Mid-market exchange rate at 14:53
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.074189.38331.469261.65310.96418.8314
1GBP1.1536711.2391103.1141.694961.907041.1121421.7243
1USD0.9310.807037183.21691.36791.539050.8975517.5323
1INR0.01118780.0096980.012016810.01643780.01849450.01078570.210682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Romanian Leu / كيب لاوسي
1 RON4476.70000 LAK
5 RON22383.50000 LAK
10 RON44767.00000 LAK
20 RON89534.00000 LAK
50 RON223835.00000 LAK
100 RON447670.00000 LAK
250 RON1119175.00000 LAK
500 RON2238350.00000 LAK
1000 RON4476700.00000 LAK
2000 RON8953400.00000 LAK
5000 RON22383500.00000 LAK
10000 RON44767000.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / Romanian Leu
1 LAK0.00022 RON
5 LAK0.00112 RON
10 LAK0.00223 RON
20 LAK0.00447 RON
50 LAK0.01117 RON
100 LAK0.02234 RON
250 LAK0.05584 RON
500 LAK0.11169 RON
1000 LAK0.22338 RON
2000 LAK0.44676 RON
5000 LAK1.11689 RON
10000 LAK2.23379 RON