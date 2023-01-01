Лаосские кипы в румынские леи

Сконвертируйте LAK в RON по реальному обменному курсу

1000 lak
0.23 ron

1.00000 LAK = 0.00023 RON

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
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График изменения обменного курса LAK к RON

1 мин. назад 1 LAK → 0 RON
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.075589.11591.457631.673540.9587518.5273
1GBP1.1615811.2493103.5171.693181.943981.1136621.5213
1USD0.92980.800448182.861.35531.556060.891417.2267
1INR0.01122130.009660250.012068510.01635650.01877940.01075790.207901

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Как произвести расчет конвертации из лаосских кип в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LAK из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LAK в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Лаосский кип / Румынский лей
1 LAK0.00023 RON
5 LAK0.00117 RON
10 LAK0.00234 RON
20 LAK0.00469 RON
50 LAK0.01171 RON
100 LAK0.02343 RON
250 LAK0.05857 RON
500 LAK0.11714 RON
1000 LAK0.23427 RON
2000 LAK0.46854 RON
5000 LAK1.17136 RON
10000 LAK2.34271 RON
Обменные курсы Румынский лей / Лаосский кип
1 RON4268.57000 LAK
5 RON21342.85000 LAK
10 RON42685.70000 LAK
20 RON85371.40000 LAK
50 RON213428.50000 LAK
100 RON426857.00000 LAK
250 RON1067142.50000 LAK
500 RON2134285.00000 LAK
1000 RON4268570.00000 LAK
2000 RON8537140.00000 LAK
5000 RON21342850.00000 LAK
10000 RON42685700.00000 LAK