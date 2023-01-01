كيب لاوي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل LAK إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lak
٠٫١٩ ils

1.00000 LAK = 0.00019 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 18:50 UTC
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LAK إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.066788.66411.436581.661530.9638518.3263
1GBP1.152611.2295102.1961.655831.915111.1109421.1233
1USD0.937450.813339183.121.346751.557630.9035517.1804
1INR0.01127850.009785110.012030810.01620250.01873960.01087040.206694

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

LAK إلى USD

LAK إلى EUR

LAK إلى GBP

LAK إلى AUD

LAK إلى CAD

LAK إلى ZAR

LAK إلى INR

LAK إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / Israeli New Sheqel
1 LAK0.00019 ILS
5 LAK0.00096 ILS
10 LAK0.00191 ILS
20 LAK0.00382 ILS
50 LAK0.00956 ILS
100 LAK0.01912 ILS
250 LAK0.04780 ILS
500 LAK0.09561 ILS
1000 LAK0.19121 ILS
2000 LAK0.38243 ILS
5000 LAK0.95608 ILS
10000 LAK1.91215 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / كيب لاوسي
1 ILS5229.71000 LAK
5 ILS26148.55000 LAK
10 ILS52297.10000 LAK
20 ILS104594.20000 LAK
50 ILS261485.50000 LAK
100 ILS522971.00000 LAK
250 ILS1307427.50000 LAK
500 ILS2614855.00000 LAK
1000 ILS5229710.00000 LAK
2000 ILS10459420.00000 LAK
5000 ILS26148550.00000 LAK
10000 ILS52297100.00000 LAK