كيب لاوي إلى شيكل إسرائيلي جديد
تحويل LAK إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل كيب لاوي إلى شيكل إسرائيلي جديد
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for كيب لاويان
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Israeli New Sheqel / كيب لاوسي
|1 ILS
|5229.71000 LAK
|5 ILS
|26148.55000 LAK
|10 ILS
|52297.10000 LAK
|20 ILS
|104594.20000 LAK
|50 ILS
|261485.50000 LAK
|100 ILS
|522971.00000 LAK
|250 ILS
|1307427.50000 LAK
|500 ILS
|2614855.00000 LAK
|1000 ILS
|5229710.00000 LAK
|2000 ILS
|10459420.00000 LAK
|5000 ILS
|26148550.00000 LAK
|10000 ILS
|52297100.00000 LAK