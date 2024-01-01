Laos kipinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile LAK → ILS çevirin

1.000 lak
0,17 ils

1.00000 LAK = 0.00017 ILS

10:14 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854711.0733589.12971.452941.652070.94818518.3156
1 GBP1.1699911.25575104.2761.699851.932821.1093621.4281
1 USD0.931650.796337183.03881.353651.539170.883417.064
1 INR0.01121960.009589940.012042610.01630140.01853560.01063840.205494

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Laos kipinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Yeni İsrail Şekeli
1 LAK0.00017 ILS
5 LAK0.00087 ILS
10 LAK0.00174 ILS
20 LAK0.00348 ILS
50 LAK0.00870 ILS
100 LAK0.01741 ILS
250 LAK0.04352 ILS
500 LAK0.08703 ILS
1000 LAK0.17406 ILS
2000 LAK0.34812 ILS
5000 LAK0.87031 ILS
10000 LAK1.74062 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Laos Kipi
1 ILS5745.08000 LAK
5 ILS28725.40000 LAK
10 ILS57450.80000 LAK
20 ILS114901.60000 LAK
50 ILS287254.00000 LAK
100 ILS574508.00000 LAK
250 ILS1436270.00000 LAK
500 ILS2872540.00000 LAK
1000 ILS5745080.00000 LAK
2000 ILS11490160.00000 LAK
5000 ILS28725400.00000 LAK
10000 ILS57450800.00000 LAK