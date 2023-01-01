كيب لاوي إلى جنيه مصري

تحويل LAK إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lak
١٫٥٥ egp

1.00000 LAK = 0.00155 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
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LAK إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.066788.66411.436421.661140.96418.3243
1GBP1.1524711.22935102.1841.655441.914431.1109821.1184
1USD0.937450.813438183.121.34661.557270.903717.1785
1INR0.01127850.009786310.012030810.01620070.01873520.01087220.206671

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

LAK إلى USD

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LAK إلى GBP

LAK إلى AUD

LAK إلى CAD

LAK إلى ZAR

LAK إلى INR

LAK إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / جنيه مصري
1 LAK0.00155 EGP
5 LAK0.00774 EGP
10 LAK0.01548 EGP
20 LAK0.03097 EGP
50 LAK0.07742 EGP
100 LAK0.15485 EGP
250 LAK0.38712 EGP
500 LAK0.77424 EGP
1000 LAK1.54848 EGP
2000 LAK3.09696 EGP
5000 LAK7.74240 EGP
10000 LAK15.48480 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / كيب لاوسي
1 EGP645.79300 LAK
5 EGP3228.96500 LAK
10 EGP6457.93000 LAK
20 EGP12915.86000 LAK
50 EGP32289.65000 LAK
100 EGP64579.30000 LAK
250 EGP161448.25000 LAK
500 EGP322896.50000 LAK
1000 EGP645793.00000 LAK
2000 EGP1291586.00000 LAK
5000 EGP3228965.00000 LAK
10000 EGP6457930.00000 LAK