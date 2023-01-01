كيب لاوي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل LAK إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 lak
4.16 btn

1.00000 LAK = 0.00416 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
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LAK إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066788.66411.436361.660880.9638518.3232
1GBP1.1527411.2296102.2041.655721.914521.1110721.1215
1USD0.937450.813273183.121.346551.557030.9035517.1775
1INR0.01127850.009784320.012030810.01620010.01873230.01087040.206659

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

LAK إلى USD

LAK إلى EUR

LAK إلى GBP

LAK إلى AUD

LAK إلى CAD

LAK إلى ZAR

LAK إلى INR

LAK إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / نغولتروم بوتاني
1 LAK0.00416 BTN
5 LAK0.02081 BTN
10 LAK0.04162 BTN
20 LAK0.08324 BTN
50 LAK0.20809 BTN
100 LAK0.41618 BTN
250 LAK1.04045 BTN
500 LAK2.08089 BTN
1000 LAK4.16179 BTN
2000 LAK8.32358 BTN
5000 LAK20.80895 BTN
10000 LAK41.61790 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / كيب لاوسي
1 BTN240.28100 LAK
5 BTN1201.40500 LAK
10 BTN2402.81000 LAK
20 BTN4805.62000 LAK
50 BTN12014.05000 LAK
100 BTN24028.10000 LAK
250 BTN60070.25000 LAK
500 BTN120140.50000 LAK
1000 BTN240281.00000 LAK
2000 BTN480562.00000 LAK
5000 BTN1201405.00000 LAK
10000 BTN2402810.00000 LAK