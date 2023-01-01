كيب لاوي إلى ريال برازيلي

تحويل LAK إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1000 lak
0.25 brl

1.00000 LAK = 0.00025 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 18:46 UTC
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LAK إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066788.66411.436361.660880.9638518.3232
1GBP1.1527411.2296102.2041.655721.914521.1110721.1215
1USD0.937450.813273183.121.346551.557030.9035517.1775
1INR0.01127850.009784320.012030810.01620010.01873230.01087040.206659

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

LAK إلى USD

LAK إلى EUR

LAK إلى GBP

LAK إلى AUD

LAK إلى CAD

LAK إلى ZAR

LAK إلى INR

LAK إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / الريال البرازيلي
1 LAK0.00025 BRL
5 LAK0.00124 BRL
10 LAK0.00247 BRL
20 LAK0.00494 BRL
50 LAK0.01235 BRL
100 LAK0.02471 BRL
250 LAK0.06177 BRL
500 LAK0.12353 BRL
1000 LAK0.24707 BRL
2000 LAK0.49413 BRL
5000 LAK1.23533 BRL
10000 LAK2.47066 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / كيب لاوسي
1 BRL4047.50000 LAK
5 BRL20237.50000 LAK
10 BRL40475.00000 LAK
20 BRL80950.00000 LAK
50 BRL202375.00000 LAK
100 BRL404750.00000 LAK
250 BRL1011875.00000 LAK
500 BRL2023750.00000 LAK
1000 BRL4047500.00000 LAK
2000 BRL8095000.00000 LAK
5000 BRL20237500.00000 LAK
10000 BRL40475000.00000 LAK